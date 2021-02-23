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Пандемия COVID-19

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом

Его помощник Петер Мацинка сообщил, что лечение будет проходить амбулаторно

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник журналистам его помощник Петер Мацинка.

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"Господин Клаус получил положительный результат теста на коронавирус, - отметил Мацинка. - Он [Клаус] в течение получаса обследовался на предмет диагноза COVID-19 в Центральном военном госпитале в Праге. Лечение ему будет проводиться амбулаторно".

Клаус, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.

Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.

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ЧехияПандемия COVID-19
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