Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане, где из-за непогоды без света остались более 168 тыс. человек, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"К 18:58 мск в Дагестане восстановлено энергоснабжение потребителей по сети 6-10 кВ. К 20:15 мск также отработаны заявки по точечным отключениям в сети 0,4 кВ. Энергетики продолжают круглосуточную работу в особом режиме. Специалистами оперативно отрабатывается каждая новая единичная заявка, поступающая от потребителей из-за отключений по сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении компании.

Ранее во вторник сообщалось, что утром из-за сильного ветра до 35 м/с и снегопада произошли отключения электроснабжения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы.

По данным компании "Россети Северный Кавказ", к 15:00 удалось вернуть электроснабжение 70% потребителей, оставшихся без света из-за стихии. "Количество участвующих в восстановлении бригад было увеличено от 75 до 101 группы. В работах задействованы 327 человек, 124 единицы спецтехники. <...> Для оказания помощи дагестанским коллегам в регион сегодня прибыли также шесть бригад энергетиков АО "Чеченэнерго" и четыре бригады специалистов подрядной организации из Чечни", - уточнили в компании.