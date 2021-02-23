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Parisien: Депардье предъявили во Франции обвинения в сексуальном насилии

Адвокат актера Эрве Темим подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения
Жерар Депардье AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Жерар Депардье
© AP Photo/Darko Vojinovic

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Обвинения в сексуальном насилии и агрессивных действиях сексуального характера предъявлены актеру Жерару Депардье во Франции. Об этом сообщает во вторник газета Le Parisien.

Близкий к расследованию источник сообщил, что это произошло еще в середине декабря. Тем не менее никаких мер в отношении Депардье не принималось, он находится под судебным контролем. Расследованием занимается прокуратура Парижа.

Адвокат актера Эрве Темим подтвердил Agence France-Presse эту информацию, выразив сожаление в связи с тем, что эти сведения стали достоянием общественности. Он подчеркнул, что его подзащитный полностью отрицает предъявляемые ему обвинения.

Данные обвинения были предъявлены в рамках дела, возбужденного еще в 2018 году после жалобы неназванной молодой актрисы. Она утверждала, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" в августе 2018 года. После многочисленных проверок и допроса актера следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Тем не менее актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, который подразумевает практически автоматическое начало расследования, и в октябре 2020 года судебный следователь возобновил работу по данному делу.

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Франция
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