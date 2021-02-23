Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International отказалась называть Алексея Навального "узником совести" из-за высказываний, сделанных им в середине 2000-х годов. Об этом ТАСС сообщил во вторник медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

"В отношении Алексея Навального мы больше не используем словосочетание "узник совести", потому что по итогам рассмотрения видеороликов, которые он записывал в середине 2000-х, наш политико-юридический департамент пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти). По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", - указал Артемьев.

При этом он добавил, что изменение статуса Навального не отменяет призыва к российским властям отпустить его на свободу. "Мы продолжим кампанию под лозунгами его немедленного освобождения", - сказал Артемьев. Представитель Amnesty International также отметил, что в том случае, если Навальный "денонсирует ранее сделанные высказывания", ему могут вернуть статус "узника совести", который был присвоен ему организацией 17 января.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, изменив постановление районного суда в части срока отбывания наказания и засчитав Навальному время пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

В середине 2000-х годов Навальный записал несколько видеороликов, в которых уничижительно отзывался о мигрантах, а себя называл "дипломированным националистом".