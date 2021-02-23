Власти Нидерландов разрешили работу парикмахерских и салонов красоты

ГААГА, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов приняло решение ослабить ряд ограничений, введенных на фоне борьбы с распространением коронавируса. С 2 марта вернуться на работу смогут парикмахеры, массажисты и специалисты других так называемых контактных профессий, сообщил во вторник на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"В субботу 27 февраля будет год с момента выявления первого случая заражения в Нидерландах, - отметил он. - Год спустя мы находимся на пути к тому, чтобы положить конец этому кризису, однако мы по-прежнему в очень сложной ситуации". По словам и. о. премьера, это связано с более заразным британским штаммом, серьезной нагрузкой на систему здравоохранения и возможной третьей волной.

"Однако чем дольше продолжается этот кризис, тем сложнее приходится нам всем, - заметил Рютте. - Население сыто по горло всеми этим мерами: одиночество и депрессия среди пожилых и молодых людей, проблемы с учебой, сложное финансовое положение, в котором оказались многие предприниматели". С учетом этого, сказал глава временного правительства Нидерландов, власти страны решили пойти на риск и ввести ряд послаблений - в сфере образования и для специалистов так называемых контактных профессий. "Однако эти послабления накладывают на нас дополнительные обязательства, - подчеркнул он. - Поэтому я напоминаю всем: наше поведение имеет значение".

Комендантский час

Одно из главных послаблений заключает в том, что вновь будет разрешена работа парикмахеров, массажистов, инструкторов по вождению, сотрудников салонов красоты. Прием будет осуществляться по записи и только при отсутствии у клиентов симптомов коронавируса. Также смогут возобновить работу средние школы и колледжи. Ученики смогут физически посещать занятия не менее одного дня в неделю, однако решение о том, как именно организовывать образовательный процесс, учебные заведения должны будут принимать сами.

Кроме того, будут разрешены групповые виды спорта для людей в возрасте до 27 лет. Наконец, при соблюдении строгих условий смогут открыться магазины, не продающие товары и продукты первой необходимости. Попасть в них можно будет только по записи не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения. Запускать покупателей в магазины будут по два человека на этаж и максимум шесть раз в час. Ношение медицинских масок при этом остается обязательным.

В обмен на эти послабления правительство приняло решение оставить в силе как минимум до 15 марта комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30. О его дальнейшем продлении или отмене будет объявлено на новой пресс-конференции, запланированной на 8 марта. Рекомендация о приеме не более одного гостя в день остается в силе. Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также спортзалы и культурно-развлекательные учреждения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 15,3 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час.

В рамках послаблений с 8 февраля в стране возобновилась работа детских садов и начальных школ. Вместе с тем власти считают необходимым подходить к отмене мер очень осторожно, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма. Эти опасения имеют под собой основания: в последнюю неделю в стране вновь зафиксирован рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения.