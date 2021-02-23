Суд в Бразилии разрешил покупать вакцины от коронавируса в обход правительства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии во вторник разрешил региональным и местным органам власти приобретать и распространять вакцины против коронавируса, в случае если правительство страны не в состоянии выполнить национальный план иммунизации. В пользу этого высказались шесть из 11 судей высшей инстанции страны, сообщает портал G1 .

Кроме того, судьи поддержали требование Ордена адвокатов Бразилии, выступившего истцом по данному вопросу, о том, чтобы Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в течение 72 часов после самостоятельного приобретения властями городов и штатов препаратов для иммунизации населения выдавало разрешение на их применение. В противном случае импорт таких вакцин будет разрешаться автоматически на основании их регистрации регуляторами ЕС, КНР, США или Японии.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения используются препараты китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. По состоянию на вечер 22 февраля первую дозу вакцины получили почти 6 млн бразильцев (2,83% населения), обе дозы - 1,27 млн человек (0,6% населения).

На прошлой неделе в ряде крупных городов страны приостановили кампании по вакцинации из-за дефицита вакцин. Исключение было сделано только для тех, кто успел к тому моменту получить первую дозу.