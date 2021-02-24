Исследование: спрос на раннее бронирование жилья на лето в Крыму увеличился на 10%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россияне начали активно готовиться к летнему отдыху в Крыму, спрос на раннее бронирование жилья на полуострове увеличился за первые два месяца года на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В январе-феврале 2021 года спрос на раннее бронирование жилья в Крыму выше прошлогоднего в аналогичные месяцы на 10%. Вместе с этим сократилась средняя продолжительность отдыха, что связано с ростом цен на аренду жилья", - говорится в материалах с уточнением, что речь идет о квартирах, домах, апартаментах. Сервис не приводит абсолютного числа изученных бронирований.

В среднем туристы бронируют жилье в Крыму на 12 дней, тогда, как годом ранее - на 14 дней, отмечают в Суточно.ру. При этом за год стоимость посуточной аренды увеличилась на 14%. Если летом 2020 года она составляла в среднем 2 720 рублей, то заявленные на лето цены 2021 года находятся на уровне в 3 110 рублей. Согласно исследованию, наибольшее число бронирований зафиксировано в Евпатории, Ялте и Севастополе. Далее следуют Алушта, Гурзуф, Феодосия, Судак, Партенит и Гаспра.

В начале 2021 года, когда ситуация, связанная с пандемией, улучшилась, многие россияне решили заняться ранним бронированием на лето, прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор онлайн-сервиса Юрий Кузнецов. "К тому же, в прошлом году был ажиотажный спрос, многие столкнулись с тем, что жилье уже все было забронировано к началу летнего сезона, и теперь бронируют заранее. Прошлый сезон был с рекордной загрузкой, в этом ожидаем еще больший прирост - около 15% по числу отдыхающих. Пик загрузки курортов придется на первую половину августа", - сказал собеседник информагентства.