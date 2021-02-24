В штате Нью-Йорк полицейских не будут судить в связи со смертью темнокожего при задержании

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в штате Нью-Йорк посчитало, что у прокуратуры недостаточно оснований для начала судебного процесса в связи со смертью афроамериканца Дэниела Пруда после задержания в городе Рочестер. Об этом сообщила во вторник в Twitter генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Она подчеркнула, что прокуратура ранее "пришла к выводу, что имеются достаточные улики, касающиеся смерти Пруда, для передачи дела большому жюри присяжных". Его члены решили, что нет достаточных оснований для начала суда над участвовавшими в задержании полицейскими.

Ранее в Рочестере были отстранены от работы семь сотрудников полиции в связи со смертью Пруда после задержания, которое имело место 23 марта 2020 года. По данным газеты The New York Times, афроамериканец бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заразился коронавирусом. Полицейские надели Пруду на голову мешок, чтобы предохранить окружающих от плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину.

Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. По словам родственников афроамериканца, у него были проблемы с психическим здоровьем. В Рочестере в связи со смертью Пруда проходили массовые акции протеста, перераставшие в беспорядки.

Джеймс в свете решения присяжных подчеркнула, что Пруд из-за психических нарушений нуждался "в сочувствии и помощи профессионалов". Она отметила, что полицейское управление Рочестера необходимо реформировать.

Массовые протесты и беспорядки также имели место во многих штатах после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.