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Медицинский автопоезд отправился в отдаленные поселения Хабаровского края

Бригада состоит из терапевта, педиатра и нескольких узких специалистов

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского края на медицинском автопоезде. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале после отправки автомобилей.

Автопоезд стартовал в среду от здания краевого правительства в Хабаровске в поселения района имени Лазо.

"В передвижной бригаде терапевт, педиатр, несколько узких специалистов. На борту специализированных "Камазов" - флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ, стоматологические кресла, лаборатория. В течение месяца консультации смогут получить жители 19 населенных пунктов численностью от девяти до 1 700 человек", - написал Дегтярев.

Он отметил, что автомобильный поезд - первый в практике региональной медицины. Он будет курсировать по районам края в течение всего года, чтобы на прием к врачу могли попасть люди даже там, где нет ни амбулатории, ни фельдшерско-акушерского пункта.

"Набор медицинский специалистов узких именно, по специализированной медицинской помощи, очень даже хороший для любой поликлиники <...> Изначально каждый из диагностических комплексов, в том числе и стоматологический, перемещались в самостоятельном режиме, но по предложению главы мы объединили эти комплексы, и они будут как единый автопоезд оказывать специализированную помощь", - сказал журналистам зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Специалисты будут обеспечивать и вакцинацию от коронавирусной инфекции в поселениях, чтобы избежать локальных вспышек.

После объезда поселений района имени Лазо, автопоезд отправится в Вяземский, Бикинский и Хабаровский районы. В будущем в регионе могут запустить сразу несколько таких поездов, добавил Никонов.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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