В 2020 году на Камчатке появились 18 новых туроператоров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки фиксируют рост количества туристических компаний в регионе, даже несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Так, например, в 2020 году на полуострове зарегистрировано 18 новых туроператоров, сообщила в среду на форуме "Дальний Восток - зима открытий" министр туризма региона Наталия Максименко.

"Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и, как следствие, падение турпотока, количество туроператоров, зарегистрированных на территории Камчатского края в 2020 году, выросло на 18 единиц. Этому способствовало введение различных мер государственной поддержки для представителей туротрасли", - сказала Максименко.

В краевом Минтуризме ТАСС пояснили, что на Камчатке 105 операторов предоставляют туристические услуги. В 2020 году полуостров посетили около 65 тыс. человек, что почти в четыре раза меньше, чем в 2019.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.

Форум "Дальний Восток - зима открытий" проходит на Камчатке 24-25 февраля в рамках зимнего фестиваля "Берингия-2021". В нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, представители туристических компаний, эксперты сферы гостеприимства, инвесторы. Очно и онлайн на площадках форума выступят более 50 спикеров, в качестве слушателей на форум зарегистрировались более 300 человек. Первый день форума посвящен развитию экологического туризма, созданию новых инвестиционных площадок под объекты туристической инфраструктуры. Во второй день эксперты обсудят MICE-туризм (область делового туризма, связанная с проведением выставок, конференций и прочих корпоративных мероприятий) на Дальнем Востоке и Камчатке, гастрономический, спортивный и экстремальный туризм на Дальнем Востоке.