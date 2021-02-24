Авиаперелеты по Сахалину нарушены из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском (поселок городского типа в центральной части Сахалина), а также Охой (город в самой северной части Сахалина) в среду отменены из-за метели в пунктах прилета.

"Рейсы отменены по метеоусловиям в Шахтерске и Охе", - сообщили ТАСС в аэропорту областного центра. Информация о числе ожидающих пассажиров не приводится. По предварительным данным, в гостинице они не нуждаются.

Самолеты должны были вылететь утром, но рейсы сначала отложили до обеда, а затем отменили. Новая информация о вылетах ожидается 25 февраля.

В Шахтерске и Охе метет, плохая видимость, аэродромы не принимают самолеты. При этом в южной части острова стоит хорошая солнечная погода без осадков и ветра. Аэропорт Южно-Сахалинска функционирует в обычном режиме.