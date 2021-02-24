В ВОЗ рассказали о расширении географии новых штаммов коронавируса за минувшую неделю

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в семи странах, их общее число достигло 101. До 41 страны расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, и до 29 стран - штамма P.1, присутствие которого первоначально было установлено в Бразилии и Японии, сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен еще в семи странах, и по состоянию на 23 февраля в общей сложности 101 государство во всех шести регионах ВОЗ информировало о случаях [заболевания], вызванных этой разновидностью [коронавируса]". При этом "местная передача" данного штамма была зафиксирована в 45 странах. Доля заразившихся им выросла с января, в частности, в Европе.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 16 февраля она выявлена дополнительно в пяти странах, и их общее число достигло сейчас 51. "Согласно недавним предварительным свидетельствам, разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения, - констатировали в ВОЗ. - Сейчас появляется все больше свидетельств того, что мутации, присутствующие в этой разновидности, могут помогать вирусу избегать реагирования иммунной системы, связанного с предыдущим инфицированием SARS-CoV-2 или с вакцинами".

В свою очередь штамм P.1 распространился в течение недели в восьми новых государствах, и теперь их насчитывается 29.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение этих новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.