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Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в своей квартире в Москве

По словам родственника артиста, Писаренко был болен острым панкреатитом
© Донат Сорок/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в его квартире в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в своей квартире на Тверской улице обнаружен мертвым 61-летний актер Дмитрий Писаренко. Следов насильственной смерти на теле нет", - рассказал собеседник агентства.

Родственник актера, который раз в неделю навещал его и привозил продукты, вызвал полицию, когда в один из визитов ему никто не открыл дверь. По словам родственника, актер был болен острым панкреатитом.

Писаренко снялся в более 20 фильмах, в том числе "Царь Иван Грозный", "Лермонтов" и "Ревизор". Он активно снимался в 80-х и начале 90-х годов, но потом уже практически не участвовал в съемках.

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