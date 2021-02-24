Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 10 февраля и одобрен Советом Федерации 17 февраля.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тыс. до 20-40 тыс. рублей, для юридических - с 50-100 тыс. до 70-200 тыс. рублей.

Законом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов. Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополняется штрафом в размере 10-20 тыс. рублей или обязательными работами для граждан за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом. Для должностных лиц за такое нарушение штраф составит 20-40 тыс. рублей, для юридических - до 200 тыс. Перечисление средств на проведение митинга лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.