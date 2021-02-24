Путин утвердил уточненный порядок доплат к пенсии родителям инвалидов с детства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал устранить неопределенность условий признания недееспособным инвалида с детства, нуждающегося в постоянном уходе и находящегося на иждивении своего родителя, при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

"Законом закрепляется право родителей, являющихся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности", - пояснила ранее ТАСС зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. В то же время, как отмечалось в пояснительной записке, установление недееспособности могло затянуться до года. В связи с этим было предложено скорректировать порядок перерасчета выплаты к пенсии лицам, имеющим на иждивении детей-инвалидов с детства, достигших возраста 18 лет.

По предварительной оценке кабмина, число получателей страховой пенсии из числа родителей недееспособных инвалидов с детства составит 15 тыс. Дополнительные расходы на реализацию закона в 2021 году оценивались в 31,59 млн рублей.