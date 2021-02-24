В Кузбассе началось строительство храма в память о жертвах пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 24 февраля. /ТАСС/. Строительство православного храма в память о погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года началось в городе Гурьевске Кемеровской области по просьбе родственников жертв трагедии. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Кузбасской митрополии.

"Жительница Гурьевска обратилась с просьбой построить храм в память о своих родных, погибших три года назад во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Владыка благословил ее, поддержал просьбу гурьянки и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Внешний облик новой белокаменной церкви будет напоминать Афонский храм в Москве: именно по его образу разрабатывался проект. Работы по проектированию, геологическим и геодезическим исследованиям завершены. В настоящее время вырыт котлован [для строительства храма]", - говорится в сообщении.

Строительные материалы для возведения храма пожертвовали местные предприниматели. Планируется, что строительные работы завершатся к июлю 2021 года, благоустройство территории нового храма возьмет на себя муниципалитет.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Торгово-развлекательный центр после пожара снесли, а на его месте построили парк с часовней. После пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 фигурантов, в их числе экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, которая устанавливала в "Зимней вишни" пожарную сигнализацию. Рассмотрение уголовных дел в суде началось с 2019 года и сейчас продолжается.