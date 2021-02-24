Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,93

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель остается ниже единицы. Только в Московской области он заметно выше этого уровня и составляет 1,19.

В Иркутской и Нижегородской областях коэффициент равен 0,98, в Ростовской области и Красноярском крае - 0,97, в Свердловской - 0,95, в Архангельской - 0,92, в Воронежской - 0,9 (для региона это минимум с 25 июля), в Москве - 0,87, в Санкт-Петербурге - 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.