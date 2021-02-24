МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь весом в 50 тонн доставило МЧС РФ в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС в пресс-службе российского министерства.

"МЧС России организована доставка очередной партии гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Автомобильным транспортом направлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и жилого фонда. Всего в Степанакерт доставлено около 50 тонн груза - оцинкованная сталь, металлочерепица, лесоматериалы", - сказали в ведомстве.

Ранее МЧС РФ уже доставляло в регион гуманитарную помощь общим объемом 1,5 тыс. тонн. Благодаря доставленным стройматериалам было восстановлено 1,8 тыс. зданий - жилые дома, административные, социально значимые объекты и инфраструктура. "Сейчас восстановительные работы продолжаются на почти 300 площадках. Привлечены 130 местных строительных организаций. В первую очередь строители ремонтируют крыши домов, проводят замену окон и дверей", - добавили в МЧС.