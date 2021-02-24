ВЦИОМ выяснил отношение россиян к своей работе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что больше трети россиян (35%) считают свою работу интересной, однако не позволяют ей мешать остальной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.

Согласно материалам исследования, около 33% респондентов относятся к труду по принципу - чем больше платят, тем больше и будет сделано. Чаще так считают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (44%), жители малых городов с населением 100-500 тыс. жителей (39%) и те, кто оценивает свое материальное положение как плохое (37%). Еще 18% работающих респондентов хотели бы вложить в труд все лучшее, независимо от заработка, чаще это россияне с хорошим материальным достатком (29%), столичные жители и люди в возрасте старше 60 лет (по 22%). Каждый десятый участник опроса (10%) считает труд неприятной необходимостью, чаще это участники опроса старше 60 лет (31%), жители сел (15%), а также россияне, имеющие низкий материальный достаток (19%).

Основной мотивацией работать еще лучше почти половина россиян (44%) называют достойную оплату труда. Также важными составляющими продуктивной работы, по мнению работающих респондентов, являются ценность заработанных денег (24%), уважение труда сотрудников (19%), внедрение новой техники и инструментов (18%), нормальные условия труда (16%), возможность обучаться профессии в процессе (15%). Значимую роль в улучшении производительности труда, по мнению россиян, также сыграли бы организация труда (13%) и компетентность руководства (13%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.