Около 200 медиков стали участниками программы "Земский доктор" в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 200 медицинских работников привлекли для работы в сельской местности Московской области в 2020 году в рамках программы "Земский доктор". Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В 2020 году для работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности Московской области, и оказанию медицинской помощи жителям было привлечено 188 медработников - участников программы "Земский доктор", в том числе 168 врачей и 20 фельдшеров", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, программа направлена на поддержку врачей, которые приходят работать в сельскую местность.

"Врачам - участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей", - добавила Стригункова.

Как уточнили в пресс-службе, программа "Земский доктор" действует в регионе с 2012 года.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки для медицинских специалистов. С 2016 года свыше 1 тыс. медработников получили свидетельства на улучшение жилищных условий по программе "Социальная ипотека". Для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей.