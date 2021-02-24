Песков прокомментировал появление Путина без шапки на морозе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обладает крепким здоровьем и предпочитает участвовать в церемониях без головного убора, какие бы ни стояли холода. Это подчеркнул в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что 23 февраля Путин, несмотря на двадцатиградусные морозы, без шапки возлагал венок к Могиле Неизвестному Солдату в Александровском саду.

"Вы знаете, что здоровье у него крепкое, и да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, кому в Кремле можно пожаловаться на появление президента на морозе без шапки - Службе безопасности, Управлению делами, протоколу или пресс-секретарю президента, Песков предложил "жаловаться всем упомянутым". "Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье", - сказал представитель Кремля журналистам.