Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус

ТБИЛИСИ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус. В число таких стран вошла Россия, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия", - сказал Гарибашвили и отметил, что сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.