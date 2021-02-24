Премьер-министр Чехии допустил катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом в стране

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в марте эпидемиологическая обстановка в республике может ухудшиться. Об этом он рассказал в среду журналистам.

По словам Бабиша, страна нуждается в жестком локдауне. Возможно принятие ограничений, которые действовали в период первой волны пандемии, когда из-за коронавируса были остановлены промышленные предприятия. Между тем премьер отказался конкретизировать меры, о необходимости введения которых в среду вечером кабмин будет информировать национальный Минздрав.

"Нам необходимо это сделать [ужесточить ограничения]. Если этого не будет, то в [чешских] больницах произойдет тотальная катастрофа. Такой ситуации у нас [в истории] еще не было", - сказал Бабиш.

Премьер Чехии также подтвердил появление в республике южноафриканского штамма коронавируса, который значительно более агрессивный, чем китайский и британский штаммы.

"Уже подтверждены три случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса, - отметил он. - Действующие ограничения необходимо ужесточить. Ситуация [эпидемиологическая] чрезвычайно серьезная".

Медики выявили в Чехии за прошедшие сутки 15 672 случая заражения коронавирусом, что на 4 439 больше, чем за предыдущие 24 часа. Это наивысший суточный показатель, зафиксированный в республике с 6 января текущего года. По данным ведомства, коронавирус выявлен у 40,13% протестированных.

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением 10,46 млн граждан составило 1 184 352. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 19 682 жителя.