В Курской области число школьников на карантине по COVID-19 уменьшилось вдвое

КУРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Количество учащихся в школах Курской области, находящихся на карантине по коронавирусу, за последнюю неделю снизилось вдвое - до 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил в среду на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Александр Чуркин.

"На карантине по коронавирусу находятся 70 классов с количеством детей 1 251 человек. Это на 1,5 тыс. детей меньше, чем на прошлой неделе", - сказал Чуркин.

По словам замгубернатора, 46 из 525 школ региона продолжают обучение в смешанном формате, одна школа работает в дистанционном. Обучение студентов во всех средних специальных и высших учебных заведениях проходит очно.

По данным регионального оперштаба, к 24 февраля в Курской области зарегистрировали 30 176 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 143 случая. Выздоровели с начала пандемии 26 863 пациента, умерли 444. В регионе действует обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлили до 1 марта.