На Украине началась вакцинация от коронавируса

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. Первую дозу в среду получил врач-реаниматолог в Черкасской области, сообщил на брифинге глава областной администрации Александр Скичко.

"У нас есть первый вакцинированный", - отметил Скичко и уточнил, что им оказался врач-реаниматолог местной больницы.

Медик был привит поступившей накануне из Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Скичко подтвердил, что Черкасская область стала первым регионом Украины, куда поступила вакцина от коронавируса. "В этот момент получаем 16,2 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca", - написал Скичко на своей странице в Facebook. Он заверил, что регион полностью готов к процессу вакцинации. "К первому этапу мы готовы на все 100% - за это время более 7 тыс. жителей нашей области получат защиту от ковида", - отметил глава обладминистрации.

Днем ранее на Украину из Индии была доставлена первая партия вакцины от коронавируса - это 500 тыс. доз Covishield, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII). Процесс регистрации ее завершился 22 февраля. По данным правительства страны, Украина также ожидает поставки более 100 тыс. вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской "Sinovac", почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз сроком поставки в июле NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.