Более 1,8 млн семей получают выплаты на детей до трех лет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 1,8 млн семей в настоящее время получают выплаты на детей до трех лет. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда в среду.

"Выплаты на первого ребенка предоставлены в январе 2021 года 974 тыс. семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Еще порядка 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с прошлого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта.

"Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов", - добавили в Минтруде.