В ОНК сообщили, что Навальный регулярно общается с представителями комиссии в СИЗО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный регулярно общается с представителями Общественной наблюдательной комиссии Москвы в СИЗО "Матросская Тишина", руководство изолятора этому не препятствует. Об этом ТАСС сообщил председатель столичной ОНК Георгий Волков.

"Сегодня в эфире "Эха Москвы" членом ОНК г. Москвы М. А. Литвинович было озвучено предположение о том, что Алексей Навальный отказывается от встреч с ОНК из-за возможного давления со стороны администрации СИЗО-1. В новости все выглядит так, будто Навальный под давлением не выходит к ОНК, однако отмечу, что члены комиссии посещали его не менее пяти раз. Он выходил к ним, беседы длились около 30-40 минут каждая", - сказал Волков.

По его словам, Навальный не желает общаться с правозащитниками, которые совмещают деятельность в ОНК с работой в СМИ. "Если ему требуется донести какую-либо информацию, он передает ее через своих адвокатов. Такова его позиция. Мы как правозащитники не можем идти вразрез интересам и правам заключенного. При этом так сложилось, что, защищая права заключенных, мы не всегда делаем это публично, поскольку главное - это результат, а не пиар членов ОНК", - отметил председатель комиссии. Он подчеркнул, что считает комментарий со стороны Литвинович в эфире радиостанции неуместным и подрывающими доверие к общественному контролю.