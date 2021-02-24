В Курской области ветеран Великой Отечественной войны в 95 лет привился от коронавируса

КУРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков в возрасте 95 лет привился от коронавируса в Курской области. Об этом сообщил замгубернатора области Юрий Князев на оперативном совещании администрации региона в среду.

"Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Павловичу Щербакову в апреле исполняется 96 лет, он сделал два компонента [вакцины от коронавируса], перенес прививку хорошо. Чувствует себя отлично и призывает всех сделать прививку, чтобы обезопасить себя и всех окружающих", - сказал Князев.

Как отметил в ходе совещания заместитель губернатора области по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий, всего в регион поступило более 47 тыс. доз вакцины от коронавируса, первый компонент получили свыше 39 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 13,7 тыс. жителей региона.

"Есть мониторинг вакцинации по всем пунктам. В районах разница до 2,5% охвата вакцинацией, есть районы, в которых очень низкий охват вакцинацией [от 13,5% до 6%]", - добавил Белостоцкий.

По данным регионального оперштаба, к 24 февраля в Курской области зарегистрировали 30 176 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 143 случая. Выздоровели с начала пандемии 26 863 пациента, умерли 444. В регионе действуют обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлили до 1 марта.