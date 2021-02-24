Краснодар, Сургут и Тюмень возглавили рейтинг комфортных для жизни российских городов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Краснодар, Сургут и Тюмень стали лидерами рейтинга самых комфортных и доступных для жизни российских городов, обойдя Москву и Санкт-Петербург, свидетельствуют результаты исследования Института территориального планирования "Урбаника".

Так, Краснодар набрал 78 баллов из 100, Сургут - 77 и Тюмень - 74. Пятерку рейтинга замыкают Санкт-Петербург (70 баллов) и Москва (68 баллов). Последние места рейтинга заняли Бийск (47), Улан-Удэ (48) и Уссурийск (47). Оценка городов включает совокупный показатель по стоимости жизни и качеству среды (по 50 баллов).

Согласно исследованию, относительно доступными по стоимости жизни признаны 27 российских городов, набравших более 30 баллов по этому направлению (то есть более 60% от максимального показателя). Причем большую их часть составляют такие промышленные города, как Челябинск, Уфа, Омск. Такие города сочетают довольно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости и основных товаров и услуг.

Однако почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды, отметили в институте "Урбаника". Так, относительно удобными для жизни можно считать 35 городов, набравших более 33 балла, среди них, помимо лидеров общего рейтинга, в частности Тверь, Самара, Белгород, Курск и Калуга.

По сравнению с рейтингом за 2018 год сильно улучшила свои показатели Москва, поднявшись с 52-го места. "За счет некоторых изменений в экономике стоимость жизни в Москве перестала расти так, как раньше: несмотря на то, что она остается в нижних частях рейтинга по показателям стоимости, покупки и аренды жилья, подтянулась по другим показателям", - пояснил ТАСС управляющий партнер института "Урбаника" Федор Коньков.

По его словам, наверху рейтинга много городов "ресурсного типа": "нефтяные города" или города с крупными промышленными предприятиями. "В таких городах высокие зарплаты и относительно недорогая жизнь. Надо понимать, что плотность рейтинга очень высокая. И если какой-то город серьезно поднимается или серьезно падает, то разница по баллам в методике расчета по 25 показателям может быть несущественная", - добавил Коньков.

Методика расчета

Авторы исследования проанализировали условия жизни в 100 крупнейших российских городах с населением свыше 173 тыс. человек по данным на 2019 год (результаты 2020 года будут готовы к концу текущего года). Причем из рейтинга исключены некоторые подмосковные города, которые по своей территориальной и экономической структуре (а не по административной принадлежности) являются частью Москвы, а также Норильск из-за специфичности климатических, социальных и экономических условий.

В частности, аналитики брали в расчет отношение средней заработной платы к стоимости квадратного метра жилья, аренды однокомнатной квартиры, потребительской корзины, площадь сертифицированных торговых площадей на 1 тыс. жителей, число зарегистрированных преступлений, освещенность города, степень благоприятности природных условий для жизни населения и другие показатели. Указанные расчеты основаны на открытой статистической информации Минстроя России, Росстата, Росреестра и других ведомств.