В Ессентуках любитель зимнего плавания спас тонущую собаку

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Купающийся в городском озере Ессентуков (Ставропольский край) мужчина спас провалившуюся под лед собаку. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в среду в Instagram.

"Любитель зимнего плавания, оставшийся неизвестным, стал героем соцсетей. Ессентукский морж спас провалившуюся в полынью собаку на городском озере. Жители города предположили, что попаданию в ледяную купель четвероногий обязан уткам. Охота за пернатыми окончилась неудачно, собака провалилась под лёд и несколько минут отчаянно барахталась в ледяной воде", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спас тонущее животное "морж", который совершал на озере еженедельный моцион. "Соблюдая всю технику безопасности помощи провалившемуся под лед, спасатель дополз до полыньи и вытащил пса на лед. Тот быстро сбежал от своего спасителя", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что имя мужчины неизвестно. "О герое известно лишь то, что он приезжает моржевать на ессентукское озеро из другого населённого пункта на электричке. Сейчас горожане пытаются узнать имя моржа-спасателя и поблагодарить его за спасение четвероногого друга", - отмечает пресс-служба.