Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство

ТАСС, 24 февраля. Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ. Это следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии", - говорится в указе.

Бикович назвал большой честью и счастьем получение гражданства. "Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина", - заявил артист корреспонденту ТАСС.

Бикович известен в России ролями в фильмах "Холоп", "Отель "Белград", "Лед", а также в сериалах "Отель "Элеон", "Магомаев" и других. 4 ноября 2018 года в Кремле президент России Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина. Ею награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

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