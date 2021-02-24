В Чечне расчистили заваленную снегом дорогу к туркомплексу "Кезеной-Ам"

ГРОЗНЫЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Временно закрытую из-за обильного снегопада дорогу, ведущую в туристический комплекс "Кезеной-Ам" в горах Чечни, частично расчистили, для проезда освободили одну полосу. Как сообщили в региональном МЧС, работа продолжается, но желающие уже могут покинуть туркомплекс.

"Расчистили одну полосу временно закрытой автодороги, ведущей к туристическому комплексу "Кезеной-Ам". Работа в данном направлении продолжается: задействовано 20 человек и 10 единиц техники. Для обеспечения безопасности отдыхающих и безопасного проезда привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Чеченской Республике и ГПС ЧР в составе 62 человека, 10 единиц техники, в том числе снегоход и квадроцикл, а также кинологический расчет", - отметили в пресс-службе.

На базе отдыха находятся 435 человек, в их числе и некоторые участники высокогорного марафона, который собрал в воскресенье более 250 спортсменов-любителей и профессионалов из 63 городов России, и Казахстана. Как сообщили в региональном министерстве туризма, проживание и питание для застрявших туристов бесплатно.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. На его берегу находится одноименный спортивно-туристический комплекс, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс. На базе также доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.