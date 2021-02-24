Шеф-повар президента Франции объявил об уходе из Елисейского дворца

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Шеф-повар президента Франции Гийом Гомес решил уйти из Елисейского дворца после 25 лет службы на этом посту. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"25 лет прошло с моего первого дня в Елисейском дворце, когда после встречи с президентом Жаком Шираком я приступил к своим обязанностям на кухне первого дома Франции", - написал он. За время правления четырех президентов, по словам 42-летнего шеф-повара, под его руководством было приготовлено более 2 млн обедов для гостей и сотрудников администрации главы государства.

"На своем месте я старался не только как можно лучше выполнять свои обязанности, но и содействовать распространению французской культуры и кулинарного наследия, - отметил Гомес. - Теперь я хотел бы полностью посвятить себя этому направлению и обратился с такой просьбой к президенту".

Он выразил надежду, что теперь "сможет взять на себя новые функции в интересах международного влияния нашей гастрономии, производителей, рестораторов и мастеров".

Гийом Гомес является одним из самых знаменитых шеф-поваров Франции. В 2012 году он получил от президента Николя Саркози рыцарский знак национального ордена "За заслуги".

Кто займет вакантное место на кухне президента Франции Эмманюэля Макрона, пока не объявлено.