Голикова сообщила, что число детей-сирот в России в 2020 году сократилось на 6,6%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Численность детей-сирот в России сократилась за год на 6,6% и составила на начало 2021 года 406 тыс. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"По оперативным данным, на начало 2021 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 406 128 человек. Почти 365 тыс. из них находились на воспитании в замещающих семьях", - сказала она.

Голикова отметила, что всего в России воспитывается 30,3 млн детей. "Численность сирот в государственном банке данных в среднем по России уменьшилась за 2020 год на 6,6%, при этом в 40 регионах динамика превысила среднюю", - добавила вице-премьер.

Также на 6% - до 37 тыс. - сократилась численность воспитанников в организациях для детей-сирот, на 8% - до 4,5 тыс. - сократилась численность детей, в отношении которых исполнение обязанностей опекуна было возложено на органы опеки, на 8,4% - до 1,5 тыс. человек - снизилось количество детей, изъятых у родителей, добавила Голикова.

"На безвозмездную форму опеки передано более 19,5 тыс. детей, на возмездную форму - почти 12 тыс. Усыновлено 2,5 тыс. детей", - отметила она.

В ноябре 2020 года Голикова сообщала, что число детей-сирот в России за два года сократилось на 15%, до 42 тыс. Она отмечала, что почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связаны с лишением и ограничением родительских прав, только 24% - со смертью родителей.