Суд в Петербурге запретил аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным для распространения в России японское аниме "Межвидовые рецензенты", которое размещено на сайтах AnimeGo, Animepik и Anime-bit, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - говорится в сообщении.

В сообщении также указаны ссылки на порталы, где аниме, выпущенное в прокат в 2020 году, признано запрещенным.

Ранее суды в Петербурге также запретили ряд аниме-мультфильмов, в том числе популярную "Тетрадь смерти", размещенную на сайте jut.su, а также "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню", "Натюрморт в серых тонах", "Сладкая жизнь", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь", распространяемые сайтом YummyAnime, мультфильм "Ложные выводы", размещенный на сайте Animepik, а также "Игру Дарвина" с сайта dark-libra.it. Также был запрещен доступ к мультфильму "Аки и Сора" на сайте Anime Teatr.

В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касались только данных сайтов и были связаны с тем, что на этих порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента. Эксперты в озвученных на заседаниях судов заключениях пришли к выводу, что такие мультфильмы могут отрицательно влиять на психику детей.