В Ставрополье выделили 47 млн рублей на лечение ребенка с СМА по требованию прокуратуры

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделили из бюджета региона 47 млн рублей на закупку препарата для годовалого ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Лечение малыша начали в детской краевой больнице, сообщается в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В Ставропольском крае годовалому ребенку, страдающему спинальной мышечной атрофией, необоснованно отказывали в приобретении жизненно необходимого лекарства. В результате принятых мер прокурорского реагирования из регионального бюджета для закупки препарата выделено свыше 47 млн рублей, на базе детской краевой клинической больницы начато патогенетическое лечение ребенка", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минздраве края, до 2021 года препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому не входил и в стандарты лечения СМА в России. Поэтому пациенты могли получить препарат только по решению суда.

"Кроме того, этот препарат должен вводиться только в стационарных условиях, имелись определенные трудности с его приобретением. С 2021 года препарат включен в перечень ЖНВЛП, его закупка будет осуществляться централизованно Минздравом РФ по заявкам субъектов. Такая заявка от Ставропольского края сформирована и предоставлена, на сегодня все нуждающиеся в препарате в крае получают терапию препаратом", - отметили в Министерстве.

По информации Минздрава края, дети с СМА первого типа находятся под постоянным наблюдением медиков. На их лечение в прошлом году из краевого бюджета направили 300 млн рублей, в 2021 году дорогостоящего препарата закуплено уже на 130 млн рублей. В Ставропольском крае с диагнозом спинальная мышечная атрофия первого типа на учете состоят около 30 детей. СМА - группа наследственных заболеваний, приводящих к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.