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Пандемия COVID-19
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Роспотребнадзор: ситуация с распространением коронавируса в странах СНГ стабилизируется

В ведомстве отметили, что этому способствует, в частности, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в странах СНГ стабилизируется. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Члены Координационного совета также подчеркнули важность использования современных инструментов осуществления санитарно-карантинного контроля въезжающих лиц, в частности применения мобильных приложений, обеспечивающих передачу результатов тестирования в электронном виде. Подобные решения уже успешно применяются в РФ и ряде стран СНГ, отметили в ведомстве.

Теги
Пандемия COVID-19
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