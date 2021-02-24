В Тульской области продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив срок обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет до 11 марта включительно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"До 11 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте 65 плюс по-прежнему приостановлено", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона устанавливали срок режима обязательной самоизоляции с 11 по 25 февраля.

В соответствии со внесенными в среду изменениями в указ также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. При этом с 24 февраля могут возобновить круглосуточную работу кафе и рестораны, бильярдные, боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы без права проведения развлекательных и досуговых мероприятий.

Режим повышенной готовности был введен в Тульской области 16 марта. Среди действующих профилактических мер - масочный режим в общественных местах, в транспорте, перевод на дистанционный режим не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на культурных и зрелищных мероприятиях - выставках, концертах, спектаклях, а также на спортивных мероприятиях не должна превышать 50%.

По данным на 24 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявлен 32 541 случай заражения коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки, 30 104 человека выздоровели, 1 224 пациента умерли.