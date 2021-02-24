Посольство США в РФ с 1 марта возобновит ограниченный прием заявлений на визу для туристов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Американское посольство в России с 1 марта возобновит прием заявлений на туристическую категорию визы, но в ограниченном количестве и лишь для тех категорий граждан, которые могут рассчитывать на повторную выдачу визы без прохождения собеседования. Об этом в среду сообщили на официальном портале Госдепартамента о консульских услугах.

"Начиная с 1 марта 2021 в ограниченном количестве возобновляется прием заявлений на визу B1/B2 без прохождения собеседования. Заявления на визу B1/B2 без прохождения собеседования на данный момент рассматриваются только генеральным консульством в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос ТАСС в посольстве США в Москве пояснили, что число принимаемых заявок будет очень ограничено. "Предоставление консульских услуг очень ограничено и из-за мер безопасности, связанных с пандемией, и из-за невыдачи российских виз сотрудникам американской миссии в России", - указали в пресс-службе посольства.

Ограничения в работе генеральных консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге и посольства в Москве были введены из-за пандемии коронавируса еще в марте 2020 года.