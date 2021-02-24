Роскомнадзор потребовал от Twitter списки заблокированных аккаунтов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в адрес руководства американской компании Twitter требование предоставить списки аккаунтов, к которым администрация соцсети ограничила доступ, а также разъяснить причины их блокировки. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами", - говорится в сообщении.

Во вторник администрация Twitter сообщила о блокировке 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Согласно распространенным данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт. Учетные записи из этой группы предположительно связаны с российским "Агентством интернет-исследований", посредством этих аккаунтов якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".