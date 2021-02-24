В Волгограде пьяных медиков скорой помощи отстранили от работы

ВОЛГОГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Медики бригады скорой помощи, приехавшие в состоянии алкогольного опьянения на вызов к больной в День защитника Отечества, отстранены от работы на время служебной проверки в Волгограде, сообщили ТАСС в среду в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее местное интернет-издание v102.ru сообщило, что 23 февраля родственники вызвали для 82-летней женщины скорую помощь, а на вызов приехали две нетрезвые женщины-медики. По данным издания, при взятии крови они не могли попасть иглой в палец и у них заплетался язык. Родные больной пожаловались на бригаду скорой помощи в полицию.

"По данной ситуации проводится служебная проверка. Известно, что бригада медработников от медицинского освидетельствования отказалась. Составлен акт "О нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения". Документ подписали свидетели ситуации. Сотрудники отстранены от работы до окончания служебной проверки, по итогам которой будут приняты кадровые решения", - сказал представитель комитета.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что в полицию поступало заявление на медиков, материал находится у участкового оперуполномоченного, однако во вторник их не удалось опросить, так как они уже были отстранены от работы.