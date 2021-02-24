Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты всех фракций Госдумы в среду внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности - от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. рублей", - отметила Яровая, подчеркнув, что поправки "уже поддержаны представителями всех фракций".

Авторами поправок также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. К депутатам от "Единой России" присоединились представители всех фракций Госдумы. Среди них - первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

"Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы не допускать никаких противоправных действий, направленных на отрицание того, что наши предки в Великой Отечественной войне совершили подвиг, который независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан России и для всего мира", - подчеркнула Яровая.

Ранее она уже отмечала, что поправки вносятся ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Как отмечала ранее Яровая, депутаты предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также установить уголовную ответственность за унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников Отечества.