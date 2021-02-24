Жители более 130 стран мира не получили прививку от коронавируса

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Жители свыше 130 стран мира не получили первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом в среду заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

"Когда было объявлено о проведении кампаний по вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, при этом более 130 стран еще не получили ни одной дозы [препарата], а наиболее уязвимые [государства] на данный момент не защищены", - отметила Азуле, слова которой приводит пресс-служба организации. Вместе с тем, как уточнили в ЮНЕСКО, пока ряд развитых государств обеспечил население достаточным количеством вакцин, "развивающиеся страны остаются далеко позади". При нынешнем положении дел жители многих развивающихся государств не будут иметь доступа к препаратам до 2022 года.

"Справедливое распределение вакцин - это не просто верный шаг, это лучший способ взять под контроль пандемию, восстановить доверие и перезагрузить мировую экономику", - приводятся в пресс-релизе ЮНЕСКО слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса. В свою очередь профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета, согласно пресс-релизу, призвал Международный валютный фонд разрешить развивающимся странам использовать специальные права заимствования для финансирования разработок вакцин, добавив, что развитые государства должны проявить большую солидарность и внести свой вклад в финансирование фонда международного механизма COVAX.

Кроме того, Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) выступили за изменение существующей стратегии вакцинации против коронавируса, призвав рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо" с целью гарантии того, что они будут доступны на справедливой основе во всех странах, а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на препараты.

Вместе с тем, как указывается в совместном заявлении МКБ и КОМЕСТ, распространенном пресс-службой ЮНЕСКО, фармацевтические компании несут особую ответственность в вопросах финансирования предприятий, способных производить вакцины с максимально возможной эффективностью и обеспечивать быстрое распространение там, где это необходимо. Причем вакцинация населения не должна носить принудительный характер. Отказ от прививки не может затрагивать основные права человека, в частности право на доступ к медицинскому обслуживанию или трудоустройству, уточняется в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 112,1 млн человек, свыше 2,4 млн умерли.