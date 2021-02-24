Студенты в Калининграде получат повышенные стипендии, выбрав работу учителя в школах

КАЛИНИНГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Студенты выпускных курсов Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде, изучающие историю, информатику, математику, химию и биологию, смогут в течение года получать стипендию в 15 тыс. рублей и единовременную в 100 тыс. рублей при заключении целевого договора со школами региона и работе в них в течение трех лет после получения диплома. Такие возможности предлагает региональная программа целевой подготовки педагогических работников, представленная в среду БФУ и министерством образования региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 1 сентября 2021 года в рамках нового совместного проекта БФУ имени И. Канта и Минобразования [области] студенты, освоившие теорию и получившие знания по психологии и педагогике, смогут заключать со школами договора о целевом обучении по той специальности, которую они изучают в университете. В течение года им полагается ежемесячная стипендия в 15 тыс. рублей и единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при трудоустройстве в школу в течение трех месяцев после получения диплома. По договору студенты должны будут отработать в школе три года", - говорится в сообщении.

Участниками программы могут стать студенты, изучающие информатику, математику, химию и биологию, но изначально не проходившие подготовку по педагогическому профилю. Для этого на третьем-четвертом курсе обучения им нужно будет пройти дополнительный курс лекций по преподаванию того предмета, который они изучают, и ключевым психолого-педагогическим навыкам. Финансирование программы будет осуществляться из областного бюджета, пояснили ТАСС в пресс-службе.

"Мы планируем по итогам проекта в этом году заключить около 50 целевых договоров со студентами о трудоустройстве в образовательные учреждения региона. Для ребят будет действовать программа содействия занятости студентов, нацеленная на вовлечение их в педагогическую деятельность. У них будет возможность заранее выбрать школу, в которую они пойдут работать, и уже в сентябре студенты четвертого курса, успешно освоившие программу и заключившие договоры, начнут погружаться в профессию и получать стипендию", - отметила министр образования области Светлана Трусенева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

В Калининградской области трудятся более 12 тыс. педагогических работников. Из них учителями в школах работают около шести тыс. человек. Средняя заработная плата учителя в регионе составляет 35 тыс. рублей. В регионе есть нехватка учителей математики, русского языка и литературы, физики, иностранного языка, биологии, химии, информатики и ИКТ. В рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" в регионе строятся новые школы и детские сады, и потребность в них растет. "Для нас очень важно, чтобы эта программа начала работать, ведь в регионе появятся новые механизмы привлечения педагогов в школы", - отметила региональный министр.