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Пандемия COVID-19

В Дании заявили, что британский штамм коронавируса связан с большим риском госпитализации

Результаты исследования показывают, что штамм несет на 60% больший риск госпитализации, заявил министр здравоохранения страны Магнус Хеунике

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Британский вариант коронавируса, который в настоящее время является самым распространенным в Дании, имеет повышенную контагиозность и приводит к большему по сравнению с обычным штаммом числу госпитализаций пациентов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил датский министр здравоохранения Магнус Хеунике со ссылкой на результаты исследования ученых королевства.

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"[Британский штамм коронавируса] B.1.1.7 в настоящее время считается наиболее распространенным вариантом в Дании. Результаты датского исследования показывают, что B.1.1.7 также несет на 60% больший риск госпитализации", - отметил он.

Коэффициент заражения для британского штамма в Дании составляет 1,2. В конце прошлой недели на него пришлось 63% поставленных диагнозов.

Новые данные подтверждают результаты исследования, проведенного в Англии и Шотландии, где оценка роста контагинозности B.1.1.7 находится на уровне 40-60%.

 

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ДанияПандемия COVID-19
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