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Антонов заявил, что в вопросе об освобождении арестованных в США россиян прорыва нет

Посол РФ в США отметил, что американцы "развернули охоту" на российских граждан

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российское дипломатическое представительство пока не может найти решений по освобождению своих граждан из американских тюрем.

"Есть очень громкие дела - это Виктор Бут, [Роман] Селезнев, это [Богдана] Осипова. Но, к сожалению, дела идут очень сложно, и нам пока не удается найти прорывные решения в этой области", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Звезда".

Антонов также добавил, что американцы "развернули охоту" на российских граждан. "С 2008 года 53 россиянина были задержаны в различных странах и депортированы в США", - уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга сообщила о том, что МИД России будет добиваться скорейшего освобождения заключенных в США россиян.

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