В YouTube можно будет создавать аккаунты с родительским контролем

ТАСС, 24 февраля. Видеохостинг YouTube разработал систему контролируемых учетных записей для подростков, которая позволит их родителям фильтровать видеоконтент, управлять историей просмотров и регулировать функции в аккаунте ребенка. Об этом в среду сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Проект разрабатывался в течение прошлого года совместно с родителями, а также с экспертами со всего мира в областях, связанных с безопасностью детей и цифровой грамотностью.

"В ближайшие месяцы мы запустим бета-версию для родителей, которая позволит их детям получить доступ к YouTube через контролируемую учетную запись Google. Через этот аккаунт можно будет регулировать контент и функции. Помимо выбора настроек содержимого, родители смогут управлять историей просмотра и поиска в настройках учетной записи своего ребенка", - говорится в сообщении YouTube.

Сервис предлагает родителям выбрать одну из трех настроек контента: видео для детей от 9 лет, видео для подростков от 13 лет, а также параметр "Почти весь YouTube", который включает большую часть видео, кроме роликов для зрителей старше 18 лет. Кроме того, видеохостинг планирует постепенно добавлять новые средства родительского контроля, например блокировку каких-либо видеороликов.

В контролируемом аккаунте YouTube не будет показывать персонализированную рекламу и объявления отдельных категорий. Также нельзя будет совершать покупки в приложении, оставлять комментарии и публиковать видео, но видеохостинг со временем планирует добавить и эти возможности.