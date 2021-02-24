Минпросвещения подготовило проект порядка выдачи аттестатов в 2021 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России подготовило проект порядка выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Так, не планирующим поступать в вуз школьникам для получения аттестата нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике не ниже чем на удовлетворительно. Одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, планируется выдавать аттестат после набора на ЕГЭ по русскому языку "количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором".

Отмечается, что приказом планируется утвердить особенности выдачи аттестатов, обусловленные ситуацией с пандемией. Например, так же как и в прошлом году выпускник может попросить школу выслать аттестат по почте, если не может забрать его лично, либо выслать электронную копию документа.

Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике, резервные дни назначены на 8 июня и 10 июня. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году намерены 795 тыс. человек.