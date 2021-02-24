Наталья Водянова стала послом доброй воли Фонда народонаселения ООН

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Российская модель и общественный деятель Наталья Водянова назначена послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Об этом сообщила в среду на брифинге в ООН исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.

Она в приветственной речи отметила, что Водянова уже на протяжении трех лет сотрудничает с региональными подразделениями фонда. "Наталья, мы с нетерпением ждем продолжения работы с вами. В эру целей устойчивого развития мы разделяем надежды и ожидания, что каждая девочка и женщина может безопасно расти, жить с достоинством", - сказала Канем.

Российская модель в свою очередь выразила готовность защищать права женщин по всему миру и бороться с табу и стигматизацией, с которыми они регулярно сталкиваются в своей жизни. Она добавила, что намерена поставить мир моды на службу фонда. В разное время Водянова сотрудничала с такими домами моды, как Gucci, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, журналами Vogue, Marie Claire, ELLE. "Сейчас мода возглавляет движение по выделению определенных меньшинств, которые выпали из поля зрения. Я надеюсь, что смогу продолжить вовлекать индустрию моды и в мою работу с ЮНФПА", - сказала она, подчеркнув, что занимается благотворительностью уже более 16 лет.

Основатель Фонда помощи детям "Обнаженные сердца" также отметила, что уже работает над неким проектом для ЮНФПА "с одним итальянским дизайнером", однако пока не стала раскрывать подробностей этого сотрудничества.