Кабмин обсудит декриминализацию утраты наркотиков медиками и поддержку врачей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг, 25 февраля, обсудит вопросы поддержки медработников, а также декриминализации утраты ими наркотических средств и психотропных веществ, которые использовались в медицинских целях. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что один из вопросов повестки дня будет посвящен выделению средств в развитие положений указа президента РФ о дополнительных страховых гарантиях врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом, в виде единовременной страховой выплаты.

Также планируется обсудить проект закона, который исключает уголовную ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшее их утрату, совершенное по неосторожности при ведении медицинской деятельности, причем только в случае, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такие факты должны фиксировать комиссии в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России. "Принятие законопроекта направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях", - говорится в сообщении.

Об этой проблеме президенту России Владимиру Путину рассказали сами медики еще в октябре 2019 года в Светлогорске (Калининградская область). Тогда российский лидер согласился с необходимостью поправок в Уголовный кодекс, отметив, что "избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать". По мнению Путина, из ситуации "можно выйти очень просто": "На уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте, акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер".

Кроме того, кабмин на заседании в четверг планирует выделить средства 69 регионам РФ для обеспечения дорожной деятельности и средства из резервного фонда для их предоставления бюджету Крыма в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года".

Еще несколько законопроектов, которые вынесены на рассмотрение правительства, связаны с созданием "правовой основы коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов с учетом требований и ограничений, установленных специфическими обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении во Всемирную торговую организацию, установлением сопоставимых с российскими страховыми организациями условий их деятельности на территории Российской Федерации, наделением их статусом страховщика наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования". Кроме того, кабмин обсудит включение в законодательство нормы о формировании единого реестра некоммерческих организаций, что необходимо для повышения эффективности мер их государственной поддержки и налогового стимулирования. Также на повестке дня - проект закона о включении плавучих хранилищ газа в перечень судов, которые могут регистрироваться в Российском международном реестре судов. Это позволит распространять на суда, используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ, налоговые льготы и преференции, предусмотренные для судов, зарегистрированных в РМРС.